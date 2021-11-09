Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak son YouTube videosunda 'kreş öğretmeni' oldu tepki yağdı!



BENİM ÇOCUĞUMU BU ŞEKİLDE AĞLATAMAZ VE KULLANAMAZ VESSELAM..

Duruma tepki gösteren gazeteci ve iş adamı İzzet Çapa, "Bu ufacık çocukları çığlık çığlığa ağlatan Orkun Işıtmak denilen arkadaş ne yapmaktadır... Bu acayip etkinliğe kim, nasıl izin vermiştir... Dünyanın bütün pedagogları onay verse de kimse benim çocuğumu bu şekilde ağlatamaz ve kullanamaz vesselam.." ifadelerini kullandı.

BU DURUM DEĞİŞMEYECEK

Orkun Işıtmak, aldığı tepkilerin ardından açıklamada bulundu. Işıtmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek.