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    • Magazin
    • 09.11.2021 07:58
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    • 09.11.2021 08:09
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    Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak son YouTube videosunda 'kreş öğretmeni' oldu tepki yağdı!

    Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın YouTube üzerinden son yayınladığı sosyal medyada tepkilere nedne oldu. Kreşteki 3 yaşındaki çocuklara 'öğretmenlik' yaptığı anları paylaşan fenomene hem sosyal medyadan hem de uzmanlardan eleştiri geldi. Yaptığında herhangi bir sorun olmadığını savunan Işıtmak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek tek suç duyurusunda bulunduk." dedi.

    ’Kreş öğretmeni’ oldu tepki yağdı!

    YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen olan Orkut Işıtmak'ın son videosu olay oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Orkun Işıtmak'ın videosunda, çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki aldı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

    Orkun Işıtmak, son içeriği ile özellikle aileler ve pedagogların hedefinde... "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı.


    ''ÖĞRETMENİNİZ ARTIK YOK, BEN GELDİM"
    3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor....

    ORKUN IŞITMAK HADDİNİ BİL
    Son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapılması ve çocukların ağladığı anların ardından Twitter'da #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi açıldı.


        BENİM ÇOCUĞUMU BU ŞEKİLDE AĞLATAMAZ VE KULLANAMAZ VESSELAM..
        Duruma tepki gösteren gazeteci ve iş adamı İzzet Çapa, "Bu ufacık çocukları çığlık çığlığa ağlatan Orkun Işıtmak denilen arkadaş ne yapmaktadır... Bu acayip etkinliğe kim, nasıl izin vermiştir... Dünyanın bütün pedagogları onay verse de kimse benim çocuğumu bu şekilde ağlatamaz ve kullanamaz vesselam.." ifadelerini kullandı.

        BU DURUM DEĞİŞMEYECEK
        Orkun Işıtmak, aldığı tepkilerin ardından açıklamada bulundu. Işıtmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek.

        Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. Ayrıca Twitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
        Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada "karalama" kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"

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