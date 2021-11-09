Survivor Nisa Bölükbaşı Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Annesinin bile 'bu kim' dediği Bölükbaşı meğer...

Survivor Nisa Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Annesinin bile 'bu kim' dediği kadar değişen Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Böükbaşı'nın adı bu kez de yine bir Survivor yarışmacısıyla anılıyor. Peki arkadaşlar mı yoksa yeni bir aşk mı? İşte iddiaların detayları...
Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.
Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.