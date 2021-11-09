Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.11.2021 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 09:48
    ABONE OL

    Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Gönül Dağı'ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi!

    Gönül Dağı'ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi! Apar topar yayın akışından çıkarıldı. TRT1'in çok sevilen yapımları içerisinde yer alan ve 39 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı'ndan iki haber var. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve şüphesiz ki bir tanesi izleyiciyi son derecek. Türk halk müziğinin güçlü simalarından olan İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk oyuncu olarak katılacağı bilgisi herkesi sevindirdi. Ancak bu hafta yayınlanacak olan 40. bölümün Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle bir sonraki haftaya alınması izleyicilerin bir hafta daha beklemesine neden olacak.

    Gönül Dağı’ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber!

    İç ısıtan sahneleriyle her hafta cumartesi günleri sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı. Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü. Usta sanatçı bu kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca dizinin bu hafta yayınlanması beklenen 40. bölümünün 13 Kasım Cumartesi günü Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayacağı bilgisi aktarıldı. Gönül Dağı, 20 Kasım Cumartesi günü ekranlarda olacak.

    İKİ ÖNEMLİ HABER GELDİ

    İç ısıtan sahneleriyle her hafta cumartesi günleri sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı.

    Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıkacak.

        Ayrıca dizinin bu hafta yayınlanması beklenen 40. bölümünün 13 Kasım Cumartesi günü Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayacağı bilgisi aktarıldı.

        40. bölümünde Taner ve Dilek düğününün yapılacağı Gönül Dağı dizisi 20 Kasım Cumartesi günü ekranlarda olacak.

        SÜRPRİZ GELİŞME

        Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.
            Samuray kılıçlı vahşette şoke eden gerçek
            Haberler Magazin Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Gönül Dağı'ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi!
                SON DAKİKA