Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Gönül Dağı'ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi!

İç ısıtan sahneleriyle her hafta cumartesi günleri sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı. Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü. Usta sanatçı bu kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca dizinin bu hafta yayınlanması beklenen 40. bölümünün 13 Kasım Cumartesi günü Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayacağı bilgisi aktarıldı. Gönül Dağı, 20 Kasım Cumartesi günü ekranlarda olacak.

İKİ ÖNEMLİ HABER GELDİ

İç ısıtan sahneleriyle her hafta cumartesi günleri sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı.