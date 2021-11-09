Öz yeğeni ile teknede yakalanan Murat Başoğlu eski eşini ölümle tehdit etti! Bodrum'da 4 ayrı suç işledi

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Murat Başoğlu 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede uygunsuz şekilde görüntülendikten sonra ortalıktan kaybolmuş başka şehire yerleşip orada hayat sürmeye başlamıştı.
ESKİ EŞİYLE TARTIŞTI
Geçmişte yaşadığı ahlak dışı ilişki nedeniyle tüm Türkiye'nin nefretini kazanan Başoğlu, bu kez Bodrum'da ortaya çıktı ve eski eşi Hande Bermek ile tartışma yaşadı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Olay büyüyünce Bermek'in arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede çıktı. Başoğlu, jandarma tarafından eski eşini ölümle tehdit, Emre Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.