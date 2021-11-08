Ünlü oyuncular akın etti: Bir bir ifşa oldu! Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu!

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, Osman sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. . ATV'de yayın hayatına başlayacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken oyuncu kadrosuna geçen ünlü isimler bir bir ifşa oluyor. Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal, Murat Han ve Hasan Denizyaran'dan sonra Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu.
Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin birlikte kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasına girmeyi başardı. Şimdiden Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerini aratmayacağı konuşulan diziye ünlü oyuncular akın ediyor.
CİHAN ÜNAL'I SETLERE DÖNDÜREN DİZİ!
Yıllardır dizi setlerinde görmediğimiz usta oyuncu Cihan Ünal da Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor.
KADRO ALEV ALEV YANIYOR!
Hasan Deniz Yaran'ın ''Altay Kurtoğlu'' rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna, geçtiğimiz günlerde Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han dahil olmuştu.