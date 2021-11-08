Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta’dan Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün sabah programında Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın Covid 19'a yakalandığını, sadece kontrol amaçlı tedavi olduğunun altını çizdi. Birkaç güne programda olmasını beklediklerini ekledi.

İki gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah'ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" demişti.

Ancak bugün durumu ağırlaşan sunucudan yeni bir paylaşım geldi. Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.