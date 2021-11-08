Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta’dan Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Televizyon izleyicileri tarafından Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırıyor. Kanal D'de hafta içi her sabah ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Neler Oluyor Hayatta'da sunuculardan Hakan Ural'ın yer almaması ve Nur Tuğba Namlı'nın tek başına olması oldukça meraklandırdı ve dönmesi geri beklenen Hakan Ural'ın sağlık durumunun nasıl olduğu, hastalığına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Nur Tuğba Namlı'dan açıklama geldi.
HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."