Mekanın sahibi o deyip son noktayı koydular! Arka Sokaklar'da tüm iddiaları çürütecek gelişme yaşandı!

Şüphesiz ki Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında uzun yıllardır serüvenini sürdüren ve izleyicisi tarafından çok sevilen bir dizi. Projeyle ilgili yaşanan şok gelişmeler seyircileri şaşırtıyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrılmış olduğuna dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçen sezon Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar fanatiklerini sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ayrılık ilgili iddiaların doğru olmadığı yapım şirketi tarafından açıklandı.

"EKİBİN BAŞINDA"

Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.