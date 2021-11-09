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    • Magazin
    • 10.11.2021 08:38
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    • 10.11.2021 08:38
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    Mekanın sahibi o deyip son noktayı koydular! Arka Sokaklar'da tüm iddiaları çürütecek gelişme yaşandı!

    Bahar ve Ali karakterleri bu sezon Arka Sokaklar'a veda etti. Bu olaylar neticesinde şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edilmişti. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da sezon başı pek çok ayrılık yaşandı. İlk olarak Bahar karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kumayı başaran ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın projeden ayrılması seyircileri kahretmişti. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da tüm iddiaları çürütecek gelişme!

    Şüphesiz ki Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında uzun yıllardır serüvenini sürdüren ve izleyicisi tarafından çok sevilen bir dizi. Projeyle ilgili yaşanan şok gelişmeler seyircileri şaşırtıyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrılmış olduğuna dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçen sezon Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar fanatiklerini sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ayrılık ilgili iddiaların doğru olmadığı yapım şirketi tarafından açıklandı.

    "EKİBİN BAŞINDA"

    Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    Son günlerde Rıza Baba karakteriyle sevilen Zafer Ergin'in projeye veda ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu iddiaların artması izleyicileri telaşlandırmıştı.

    ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI

    Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.

        Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

        MERVE OFLAZ'IN VEDASI

        Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.

        4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.

            İKİ YENİ İSİM KATILDI

            Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandırıyor. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle dizide rol alıyor.
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            Haberler Magazin Mekanın sahibi o deyip son noktayı koydular! Arka Sokaklar'da tüm iddiaları çürütecek gelişme yaşandı!
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