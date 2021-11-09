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    • Magazin
    • 10.11.2021 09:21
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    • 10.11.2021 09:22
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    Acun Ilıcalı'nın tahammülü kalmadı direktif verdi 'çabuk çabuk bitirin' Artık TV 8 ekranında olmayacak Masterchef...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef bu sezon reytinglerde beklediğini bulamadı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef'in 2020 sezonu hayli renkli bir sezon olmuştu. Yarışmanın şampiyonu Serhat Doğramacı'dan başlayıp tüm yarışmacıları hala ezbere sayabiliyor izleyici. Ancak gelin görün ki 2021 sezonu aynı renkliliği katamadı TV 8 ekranlarına. Hal böyle olunca bu sezon Masterchef'ten umduğunu bulamayan TV 8, Masterchef'in formatında değişikliğe gitme kararı aldı ve bu karar adeta ipi çekildi niteliğinde...

    Masterchef operasyonu alelacele final

    TV 8'de Masterchef operasyonu alelacele final ne yapsalar tutmadı! Türlü türlü senaryolar fayda etmedi Acun Ilıcalı fişi çekti... TV 8'de bu sezonda da büyük umutlarla başlayan Masterchef ne yaptıysa olmadı. Geçen sezon büyük bir iştahla izlenen Masterchef bu sezon, TV 8'e beklediğin bir türlü veremedi. Diğer bir yanda da O Ses Türkiye final kararı alınınca, Masterchef'in yayını için operasyon geldi. Masterchef'in formatı baştan aşağı değişecek ve izleyici bambaşka şeyler görecek...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son 11 kişinin kalmasıyla tüm ipler koptu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada pide yapacak olan yarışmacılardan birisi Mavi takım kaptanı olacaktı.

    Masterchef'e şok bir şekilde veda eden Emre'nin ardından gözler Acun Ilıcalı'ya ve düşen reytinglere çevrilmişti. Karar ise resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kısa bir süre önce reyting sıralamasında 17'lere kadar düşen başarılı yarışma O Ses Türkiye'nin final yapacağı ortaya çıkmıştı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu karardan sonra bir de Masterchef'in format değişikliği yapacak olması seyircilerin ağzını açık bıraktı!

        Kritik toplantının yapıldığını ve düşen reytingleri konu olarak masaya yatırıldığını dile getiren Ata Benli, finalinin erkene çekileceğini de duyurdu! Sevilerek izlenen Masterchef yarışmasındaki değişiklik ne?

        Masterchef yarışmasında ikili elemelerin başlayacağını duyuran Ata Benli, "Emre'nin de elenmesi her şeye tuz biber oldu.

            Survivor yarışmasına tüm umutlar resmen bağlandı ve Masterchef yarışmasında son 9 kişi kalınca ikili elemlerin başlayacağı masaya yatırıldı. Yakında şeflerde bunu açıklayacaktır" yorumunda bulundu.

            Masterchef yarışmasında son 9'un kalmasına ise sadece 2 hafta kaldı. Yarışmadan şok bir şekilde elenen Emre'nin birçok kişi hastalığı olan Parkinson'dan dolayı çekildiği konuşuluyor. Masterchef yarışmasında yaşanan bu durum ise resmen dengeleri değiştirdi.

            Survivor yarışmasının Aralık ayının son günlerinde ekranlarda olacağı ise konuşuluyor. Adeta hayalleri suya düşen Acun Ilıcalı'nın yeni hamlesi ise merakla bekleniyor.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın tahammülü kalmadı direktif verdi 'çabuk çabuk bitirin' Artık TV 8 ekranında olmayacak Masterchef...
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