Kaç zamandır bekleniyordu nihayet gerçek oluyor! Masumlar Apartmanı'yla o dizi birleşince olanlar oldu!

Televizyon tarihinde bu olayın eşi benzeri görülmedi. TV8 ve TRT1'de yayınlanan iki dizi birleşiyor iddiaları bu gelişme sonrası heyecan yarattı. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri arasında heyecan yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında Kırmızı Oda dizisinde, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yine aynı karakterle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu defa yine benzer bir olay yaşandı. Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde rol aldı ve televizyonu açan izleyiciler şaştı kaldı. Yaşanan bu gelişme iki dizi birleşiyor iddialarının alevlenmesiyle sonuçlandı.

FLAŞ GELİŞME

Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.