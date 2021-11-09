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    • Magazin
    • 10.11.2021 08:41
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    • 10.11.2021 08:41
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    Kaç zamandır bekleniyordu nihayet gerçek oluyor! Masumlar Apartmanı'yla o dizi birleşince olanlar oldu!

    Her hafta salı günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında zirveyi kimseye kaptırmayan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere geçen sezonun final bölümünde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, Kırmızı Oda dizisine yine aynı karakterle konuk olmuştu. Bu kez benzer olayın bir farklısı yaşandı. Bu kez Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. bölümünde konuk oldu. İki dizinin arasındaki bu gelişmeler kulislerde iki dizi birleşiyor iddiaları kulaktan kulağa dolaşıyor.

    Masumlar Apartmanı’yla o dizi birleşince olanlar oldu!

    Televizyon tarihinde bu olayın eşi benzeri görülmedi. TV8 ve TRT1'de yayınlanan iki dizi birleşiyor iddiaları bu gelişme sonrası heyecan yarattı. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri arasında heyecan yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında Kırmızı Oda dizisinde, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yine aynı karakterle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu defa yine benzer bir olay yaşandı. Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde rol aldı ve televizyonu açan izleyiciler şaştı kaldı. Yaşanan bu gelişme iki dizi birleşiyor iddialarının alevlenmesiyle sonuçlandı.

    FLAŞ GELİŞME

    Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Bilindiği üzere geçen sezonun final bölümünde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, Kırmızı Oda dizisine yine aynı karakterle konuk olmuştu.

    Bu kez benzer olayın bir farklısı yaşandı. Bu kez Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda rol alacak. Binnur Kaya, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta yayınlanan olan 45. bölümünde konuk olarak yer aldı.

        İKİ DİZİ BİRLEŞİYOR MU?

        İki dizinin arasındaki bu gelişmeler kulislerde iki dizi birleşiyor iddialarının sık sık konuşulmasına neden oldu. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

        BİNNUR KAYA KİMDİR?

        Binnur Kaya 19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

        Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

            2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2012 yılında İşler Güçler dizisinin jenerik müziğini yazdı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
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            Haberler Magazin Kaç zamandır bekleniyordu nihayet gerçek oluyor! Masumlar Apartmanı'yla o dizi birleşince olanlar oldu!
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