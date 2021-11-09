Acun Ilıcalı'dan dev hamle Sihirli Annem'in yıldızı geliyor! Kırmızı Oda'da tüm akışı baştan aşağı değiştirecek olay!

Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda geçen sezon yaşadığı oyuncu vedalarının ardından kadrosuna hemen yeni isimlerle takviye yaptı. Acun Ilıcalı reyting sıralamasında birinci olan diziye son olarak Sihirli Annem dizisinde rol alan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Altuğ'u transfer etti. Güldür Güldür Show'dan ayrılığıyla çok konuşulan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen bu iddiayı doğruladı. Emre Altuğ Kırmızı Oda setinden paylaştığı fotoğrafın altına "Yeni bir set, sürpriz" notunu düşerek sevenlerini heyecanlandırdı.

BOMBA TRANSFER

Cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda geçen sezon yaşadığı oyuncu vedalarının ardından kadrosuna hemen yeni isimlerle takviye yaptı.