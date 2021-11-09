Gönül Dağı'ndan bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi! Apar topar yayın akışından çıkarıldı. TRT1'in çok sevilen yapımları içerisinde yer alan ve 39 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı'ndan iki haber var. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve şüphesiz ki bir tanesi izleyiciyi son derecek. Türk halk müziğinin güçlü simalarından olan İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk oyuncu olarak katılacağı bilgisi herkesi sevindirdi. Ancak bu hafta yayınlanacak olan 40. bölümün Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle bir sonraki haftaya alınması izleyicilerin bir hafta daha beklemesine neden olacak.

İKİ ÖNEMLİ HABER GELDİ

İç ısıtan sahneleriyle her hafta cumartesi günleri sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı.