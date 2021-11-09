Waffle davası sonuçlandı! Ümit Erdim tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Oyuncu Ümit Erdim, Etiler'de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.
DAVA AÇTI
İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.
Firma sahibi Adnan U. Erdem'in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle'ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini sürdü.