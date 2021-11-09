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    • Magazin
    • 09.11.2021 18:14
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    • 09.11.2021 18:43
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    Waffle davası sonuçlandı! Ümit Erdim tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

    Waffle davası sonuçlandı! Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, Waffle yemek için gittiği restoranda çekilen videosunun kendisinden habersiz firmanın reklam yüzü olarak kullanıldığı belirterek tazminat davası açmıştı. Ümit Erdim’e mahkemeden güzel haber geldi. Mahkeme oyuncu Ümit Erdim’in görüntüsünün izinsiz olarak reklamda kullanılmasını kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, waffle firmasının tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...

    Tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

    Oyuncu Ümit Erdim, Etiler'de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.

    DAVA AÇTI
    İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.

    Firma sahibi Adnan U. Erdem'in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle'ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini sürdü.

        Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söylemişti.

        50 BİN TAZMİNAT KAZANDI
        Bugün görülen davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017'den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim'e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

        Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirterek, tecavüzün durdurulmasına gerek kalmadığını belirtti.
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        Haberler Magazin Waffle davası sonuçlandı! Ümit Erdim tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak
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