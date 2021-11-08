Orkun Işıtmak olayı nedir, ne yaptı, neden gündem oldu? Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında, evli mi? Twitter çalkalandı!

Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında, evli mi? Orkun Işıtmak olayı nedir, ne yaptı, neden gündem oldu? Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak paylaştığı video nedeniyle okların hedefi oldu. Youtube'da çektiği videolarla tanınan Işıtmak son videosu ile büyük tepki çekti. Bir anaokuluna giden Youtuber küçücük çocukları sinirlendirip birbiriyle kavga etmesine neden oldu. O anlarda eğlenen genç Youtuber bir de videosunu sosyal medyaya yükleyince ortalık karıştı. İşte olayın detayları ve gelen tepkiler...
ORKUN IŞITMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996 İzmir doğumludur. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Işıtmak 2012 yılından bu yana eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında yayınlanan "İyi Oyun" filminde de oynayan Işıtmak 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünü aldı.
ORKUN IŞITMAK EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?
Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile evlidir. Yorgancılar Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır.