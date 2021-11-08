Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.11.2021 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 16:29
    ABONE OL

    Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, kim oynuyor, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Dizide senaryoya eklenen karakterlerden birisi de Evdokya oldu. Evdokya'yı Gizem Karaca canlandıracak. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, kim oynuyor, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir?

    1. sezonda Uyanış Büyük Selçuklu olarak Melikşah dönemini anlatan dizi bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak izleyici karşısında olacak. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Evdokya rolüyle Gizem Karaca oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, kim oynuyor, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU EVDOKYA KİMDİR, KİM OYNUYOR, TARİHTE VAR MI?

    Alparslan Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini ünlü oyuncu Gizem Karaca canlandırıyor. Evdokya'nın tarihte bulunduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

    İşte Gizem Karaca kimdir sorusunun yanıtı;

    GİZEM KARACA KİMDİR?

    Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

    İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

        Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca, 2013 yazında Benim Hala Umudum Var ile oyunculuğa devam etti.

        2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'da vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Edirnekapı Şehitliği’nde polis denetimi
        Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, kim oynuyor, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?
            SON DAKİKA