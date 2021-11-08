1. sezonda Uyanış Büyük Selçuklu olarak Melikşah dönemini anlatan dizi bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak izleyici karşısında olacak. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Evdokya rolüyle Gizem Karaca oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, kim oynuyor, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU EVDOKYA KİMDİR, KİM OYNUYOR, TARİHTE VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini ünlü oyuncu Gizem Karaca canlandırıyor. Evdokya'nın tarihte bulunduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

İşte Gizem Karaca kimdir sorusunun yanıtı;