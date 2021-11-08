Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey kimdir, kim oynuyor?

İlk sezonda Uyanış Büyük Selçuklu adıyla ekranlarda olan dizi bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu ismiyle ekranlarda olacak. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Tuğrul Bey rolüyle Barış Bağcı oldu. Barış Bağcı Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilmişti. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey kimdir, kim oynuyor? Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY KİMDİR?
Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuk Bey'in torunudur. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Çocukluğu Seyhun boylarındaki Cend şehrinde geçti. Gaznelilerin, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi.
Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan'a göç ettiler. 1028-1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi.
1038 yılında Nişabur'da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazanarak Gazne Devleti'ne karşı Selçukluların üstünlüğünü sağladı. Kardeşi Çağrı Bey'i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Selçuklu topraklarını Anadolu'ya kadar uzandırdı.