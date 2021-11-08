Kertenkele'nin yıldızı savaşçı olarak dönüyor! Kuruluş Osman'da kimsenin ummadığı transfer gerçekleşti

3 senedir atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna kattı. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia karakteriyle adından söz ettirecek. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna hangi bölümde dahil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 70. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

SAVAŞÇI JULİA GELİYOR

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.