Eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğrayan Dilara Kurşun nereli, mesleği ne? Dilara Kurşun kimdir, kaç yaşında?

Model Dilara Kurşun hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Ardından sevgilisi Tufan Kılıç tarafından darp edilerek cinsel saldırıya maruz kaldı. Dilara Kurşun eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Şikayeti üzerine Tufan Kılıç hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu gelişmelerin ardından Dilara Kurşun'un hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Dilara Kurşun kimdir, kaç yaşında? Eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğrayan Dilara Kurşun nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler!