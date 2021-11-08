2006 ile 2013 yıllarında büyük bir heyecanla takip edilen Dexter dizisi New Blood adıyla izleyicisiyle buluştu. Dizinin 9. sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler bölümlere odaklandı. Peki, Dexter New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon ne zaman? Dexter oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...
DEXTER NEW BLOOD HANGİ KANALDA?
Dizi, 7 Kasım'da Showtime'da gösterime girdi. Dexter: New Blood dizisinin başrollerinde Julia Jones ve Michael C. Hall yer alıyor.
Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisidir. Dexter Morgan (Michael C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışıyor ve aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor.
Miami'de geçen hikâye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Sonraki sezonları Lindsay'in romanlarından bağımsız olarak yapılmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır.