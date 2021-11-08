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    • Magazin
    • 08.11.2021 13:10
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    • 08.11.2021 13:10
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    Dexter New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon ne zaman? Dexter oyuncuları kimlerdir?

    Efsane dizi Dexter, New Blood adıyla yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor. 2006-2013 yılları arasında ekranda olan dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dexter New Blood oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu da akıllardaki yerini koruyor. Peki, Dexter New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon ne zaman? Dexter oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilenler...

    Dexter New Blood hangi kanalda?

    2006 ile 2013 yıllarında büyük bir heyecanla takip edilen Dexter dizisi New Blood adıyla izleyicisiyle buluştu. Dizinin 9. sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler bölümlere odaklandı. Peki, Dexter New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon ne zaman? Dexter oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...

    DEXTER NEW BLOOD HANGİ KANALDA?

    Dizi, 7 Kasım'da Showtime'da gösterime girdi. Dexter: New Blood dizisinin başrollerinde Julia Jones ve Michael C. Hall yer alıyor.

    Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisidir. Dexter Morgan (Michael C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışıyor ve aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor.

    Miami'de geçen hikâye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Sonraki sezonları Lindsay'in romanlarından bağımsız olarak yapılmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır.

        Dexter dizisi geniş eleştiriler ve popülerlik kazanmıştır. Showtime dördüncü sezonda bugüne kadar en çok izlenen bölümüne imza atmıştır, 2.6 milyon izleyici ile rekor kıran dizi 13 Aralık 2009 tarihinde kendi sezon finali yayınlandı. Michael C. Hall, Altın Küre de dahil olmak üzere Dexter rolüyle birçok ödüle layık görüldü ve adaylık aldı. 8. sezonun galası 3 milyon izleyici ile şimdiye kadar Dexter'daki en çok izlenen bölüm oldu.

        Ocak 2013'te, Showtime Dexter'in sekizinci sezonunun 30 Haziran tarihinde başlayacağını duyurdu. Nisan 2013 yılından itibaren devam eden spekülasyonlar ardından, Showtime sekizinci sezonun Dexter'ın son sezon olacağını açıkladı ve 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümü ile izleyicilerine veda etti. Dizi 8 yıl sonra geri dönme kararı aldı. Hikâye 10 yıl sonrasından devam edecek.
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