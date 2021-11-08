Dexter New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon ne zaman? Dexter oyuncuları kimlerdir?

Dexter dizisi geniş eleştiriler ve popülerlik kazanmıştır. Showtime dördüncü sezonda bugüne kadar en çok izlenen bölümüne imza atmıştır, 2.6 milyon izleyici ile rekor kıran dizi 13 Aralık 2009 tarihinde kendi sezon finali yayınlandı. Michael C. Hall, Altın Küre de dahil olmak üzere Dexter rolüyle birçok ödüle layık görüldü ve adaylık aldı. 8. sezonun galası 3 milyon izleyici ile şimdiye kadar Dexter'daki en çok izlenen bölüm oldu.