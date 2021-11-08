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    • Magazin
    • 09.11.2021 09:05
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    • 09.11.2021 09:11
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    Hande Erçel sütyenli mini taytlı paylaşıyor ama estetik yorumlarının ardı arkası kesilmiyor 'bu kadar estetiğie kraliçe olurum'

    Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in attığı her adım bir  olay. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le, dizideki aşkını gerçek hayatına da taşıyan Hande Erçel, New York'tan döner dönmez yaptığı mini tayt ve spor sütyenli paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bir süre önce sevgilisi Kerem Bürsin'le, oyunculuk eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletler'ine yerleşeceği iddia edilen Hande Erçel'in son paylaşımı kimi çevreler tarafından çok beğenirlirken kimi çevreler tarafından yerden yere vuruldu. Eleştirilerin genel teması ise Hande Erçel'in estetikleri oldu. İşte haberin ayrıntıları...

    Hande Erçel ev halini paylaştı

    Hande Erçel estetik bug'ını buldu artık paso paylaşıyor 'bu estetiği ben de yaptırsam kraliçe olurum özenti' Hande'den taytlı poz... Hande Erçel'den yine magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımlar geldi, sosyal medya ikiye bölündü. Şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Hande Erçel'in spor pozuna 'gittikçe güzelleşiyorsun' yorumları geliyordu ta ki o yorumlar gelen kadar. Kimileri Hande Erçel'in pozuna bayılırken kimileri de estetiklerinden vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar...

    'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

    EV HALİNİ PAYLAŞTI

    Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a Hande giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı.

        Ayna karşısında poz veren Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. Takipçileri Hande Erçel için 'günden güne güzelleşiyor' yorumları yaptı. Ancak Hande Erçel'n fotoğraflarını yerden yere vuranlar da vardı.

        Büyük estetik operasyonlar geçirdiği bilinen Hande Erçel'in giderek Kendall Jenner'a benzediğini söyleyen yorumlar çoğunluktaydı.

        Bazı sosyal medya kullanıcılarıysa 'Bu kadar estetiği ben de suratıma yaptırsam ben de kraliçe gibi olurum' yorumunda bulundu.

            Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamıştı.

            Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden 27 yaşındaki Hande Erçel, dört yıldır çalıştığı ünlü bir hazır giyim markası ile yeniden anlaşma sağladı.

            1.5 MİLYON TL İDDİASI

            Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen popüler oyuncunun, rol aldığı reklam filminden 1.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.
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                Haberler Magazin Hande Erçel sütyenli mini taytlı paylaşıyor ama estetik yorumlarının ardı arkası kesilmiyor 'bu kadar estetiğie kraliçe olurum'
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