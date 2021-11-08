Anadolu fatihi hoş geldin! Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm 3. fragmanı: Fetihlerle dolu sezon başlıyor!

Fetihlerle dolu sezon başlıyor. Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölümüyle izleyicisiyle buluşmak için artık saat sayıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projede bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi ve eski kadrodan bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür kaldı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm 3. fragmanı

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.