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    • Magazin
    • 09.11.2021 08:44
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    • 09.11.2021 08:44
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    Yıldız isim adresini seçti yerini dolduracak! Demir'in ölümünün netleştiği Çukurova'dan bomba transfer!

    Yeni sezon ilk bölümlerde Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle izleyici karşısında olacak. Fenomen dizi bu hafta perşembe günü saat 20.00'de 112. bölümüyle ekranlarda seyircisiyle buluşacak.

    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor. ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakterini canlandıracak.

    4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedası yaşanmış kadroya ise İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu.

    Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir ismi daha dahil oldu.

    Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle izleyici karşısında olacak.

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            Haberler Magazin Yıldız isim adresini seçti yerini dolduracak! Demir'in ölümünün netleştiği Çukurova'dan bomba transfer!
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