Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün sabah programında Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın Covid 19'a yakalandığını, sadece kontrol amaçlı tedavi olduğunun altını çizdi. Birkaç güne programda olmasını beklediklerini ekledi.

İki gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah'ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" demişti.

Ancak bugün durumu ağırlaşan sunucudan yeni bir paylaşım geldi. Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.