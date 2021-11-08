Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sabah saatlerinden bu yana özellikle televizyon izleyicileri tarafından Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Nur Tuğba Namlı ile birlikte Kanal D'de hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Ural'dan üzücü haber geldi ve sevenlerini oldukça üzdü. Bugün yayınlanan yeni bölümde de görünmeyen Hakan Ural'ın hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Kiminle evli, nereli?
HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."
HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bugün sabah programında Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın Covid 19'a yakalandığını, sadece kontrol amaçlı tedavi olduğunun altını çizdi. Birkaç güne programda olmasını beklediklerini ekledi.
İki gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah'ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" demişti.
Ancak bugün durumu ağırlaşan sunucudan yeni bir paylaşım geldi. Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
HAKAN URAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hakan Ural (d. 10 Mayıs 1967, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.
Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.