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    • Magazin
    • 08.11.2021 09:23
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    • 08.11.2021 09:23
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    Rezil rüsva oldu acılarla boğuşuyor! Yargı 9. bölüm fragmanı: Kim suçlu kim günahkar dedirtecek!

    Pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Yargı'da kimin suçlu olduğu ve delillerin nasıl yok edildiği merak edildi. Dün akşam yayınlanan bölümde Engin'in tutuklandığını öğrenen Yekta savaş için harekete geçti. Ilgaz, Engin'le arbede yaşayan Ceylin'e etkileyici bir konuşma yaptı. Engin'in konuşmaları sonrasında Ceylin çileden çıktı. Yekta, Osman'ın evine yerleştirdiği delillerle suçlu görünmesini sağladı. Pars, kardeşi Neva'yı soruşturmayı Ilgaz'a haber vermesinden dolayı fırçaladı. Final sahnesiyle birlikte Yargı 9. bölüm fragmanı için heyecan sürerken tanıtımın yayınlanmadığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Delillerin birer birer yok olduğu Yargı 18. bölümde Ceylin ne yapacağını bilemedi. Son bölümde öfkesini kontrol edemeyen Ceylin Engin ile bir arbede yaşamıştı. Ceylin'i yerde öylece yatarken gören Ilgaz ise bu durumdan oldukça korktu. Engin ile karşı karşıya kalan Ceylin konuşmanın akabinde Engin'in İnci hakkında söylediklerini duyunca kontrolünü kaybetti. Engin'e saldıran Ceylin sınıra geldi. Pars ise Ilgaz ve Ceylin'e yaptıkları evliliğin soruşturmadan kaçmak için olduğunu ve bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Bölümün hemen sonrasında Yargı 9. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Yargı yeni bölümüyle 14 Kasım Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

    PARS, ILGAZ'I GAFİL AVLIYOR!

    Ilgaz, Pars ile konuşmak için yanına gelir. Engin'in düzgün bir şekilde yargılanması gerektiğini ve artık kendisinin davanın taraflarından biri olmadığını ifade eder. Ancak Ilgaz'ın unuttuğu bir durum vardır. Pars bu fırsatı kaçırmaz ve Ilgaz'ın sözlerini kendisine karşı kullanır Çünkü Ilgaz artık Ceylin ile evlidir.

    YEKTA SAVAŞ BALTALARINI ÇIKARTIYOR!

    Engin'in yakalanmaması için her türlü önlemi alan Yekta için büyük bir şok yaklaşmaktadır. Pars, Engin'in avukatımı görmek istiyorum demesinin ardından Yekta'yı arar. Yekta ise duydukları karşısında öfkeden çılgına döner. Ancak her şey onun için yeni başlıyordur. Yekta'nın oğlunu ve en çok da itibarını kurtarmak için yapmayacağı şey olmayacaktır.

    ILGAZ, CEYLİN'E ETKİLEYİCİ BİR KONUŞMA YAPIYOR!

    Öfkesini kontrol edemeyen Ceylin Engin ile bir arbede yaşamıştır. Ceylin'i yerde öylece yatarken gören Ilgaz ise bu durumdan oldukça korkmuştur. Engin'i polislere teslim ettikten sonra Ceylin'in yanına gelen Ilgaz içindeki duyguları sansürlemeden Ceylin'le paylaşır. İkili arasında duygusal yakınlaşmanın ilk filizleri baş göstermeye başlamıştır.

        CEYLİN ÇİLEDEN ÇIKIYOR!

        Engin ile karşı karşıya kalan Ceylin konuşmanın akabinde Engin'in İnci hakkında söylediklerini duyunca kontrolünü kaybeder. Engin'e saldıran Ceylin sınıra gelir. İnci'nin öldürüldükten sonra taşındığı araba bulunuyor ve kasasındaki kan Engin'i suçlamaları için yeterli delil oluyor.

        Ilgaz'ın aklına Ceylin'in ofisindeki araç cezası ile ilgili belgeler geliyor. Ceylin ile birlikte hemen ofise giden Ilgaz, cezayı bulup resimlerini çekiyor. Arabanın plakasını Eren ile sorgulatan Ilgaz, Ceylin ile birlikte bulunduğu galeriye gidiyor. Bu sırada Yekta arabayı galericiden alması için bir adamını yolluyor. Ceylin, bu adamın arabayı alıp gittiğini görünce Ilgaz ile birlikte peşine düşüyor. Ceylin, araca arkadan çarpıp arabayı durdurmayı başarıyor. Ilgaz da, adli kontrol yapılması için Eren'i devreye sokuyor. Aramalar sonucunda İnci'nin kanına ulaşılıyor. Böylelikle Engin'i suçlayacakları delil bulunmuş oluyor.

        YEKTA'DAN ŞOK PLAN!

        Pars, Osman'ı bir kez daha sorgular. İnci'nin öldürüldüğü gece ile ilgili nerede olduğunu kanıtlayamaması yüzünden birinci şüpheli kişi kendisidir. Pars, evinin aranması talimatını verir. Osman'ın karısı, Gül, Yekta, Osman'ın sevgilisi herkes evdedir. Polis, Yekta'nın yerleştirdiği tüm delilleri bulunca Pars, aradıkları kişinin Osman olduğuna gayet emindir.

        GÜL, ENGİN'E SARILARAK DERT YANIYOR

        Engin, annesi Laçin ile konuşmaktadır. Ceylin'in evlilik haberini verdiği annesi büyük şaşkınlık yaşar. Bu sırada Gül eve gelir. Onun gelmesiyle Engin ile annesi Laçin tedirgin olurlar. Hiç bir şeyden haberi olmayan Gül, Engin'e sarılarak İnci'nin katilinin sokaklarda dolaştığını söyler. Engin çok kötü olur ve ağlamaya başlar.

            PARS, KARDEŞİ NEVA'YI FIRÇALIYOR

            Pars, Ilgaz ve Ceylin'e yaptıkları evliliğin soruşturmadan kaçmak için olduğunu ve bir yalandan ibaret olduğunu söyler. Ilgaz, sert tepki gösterince de vites değiştiren Pars, soruşturmayı kimin uçurduğunu sorar. Sonrasında kardeşi Neva aklına gelir. Neva ile yolda yürürken bu olay yüzünden onu fırçalamaya başlar. Neva'yı, abisi Parsın söyledikleri çok incitir.
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            Haberler Magazin Rezil rüsva oldu acılarla boğuşuyor! Yargı 9. bölüm fragmanı: Kim suçlu kim günahkar dedirtecek!
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