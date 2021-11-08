Rezil rüsva oldu acılarla boğuşuyor! Yargı 9. bölüm fragmanı: Kim suçlu kim günahkar dedirtecek!

Delillerin birer birer yok olduğu Yargı 18. bölümde Ceylin ne yapacağını bilemedi. Son bölümde öfkesini kontrol edemeyen Ceylin Engin ile bir arbede yaşamıştı. Ceylin'i yerde öylece yatarken gören Ilgaz ise bu durumdan oldukça korktu. Engin ile karşı karşıya kalan Ceylin konuşmanın akabinde Engin'in İnci hakkında söylediklerini duyunca kontrolünü kaybetti. Engin'e saldıran Ceylin sınıra geldi. Pars ise Ilgaz ve Ceylin'e yaptıkları evliliğin soruşturmadan kaçmak için olduğunu ve bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Bölümün hemen sonrasında Yargı 9. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Yargı yeni bölümüyle 14 Kasım Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

PARS, ILGAZ'I GAFİL AVLIYOR!

Ilgaz, Pars ile konuşmak için yanına gelir. Engin'in düzgün bir şekilde yargılanması gerektiğini ve artık kendisinin davanın taraflarından biri olmadığını ifade eder. Ancak Ilgaz'ın unuttuğu bir durum vardır. Pars bu fırsatı kaçırmaz ve Ilgaz'ın sözlerini kendisine karşı kullanır Çünkü Ilgaz artık Ceylin ile evlidir.