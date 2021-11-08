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    • Magazin
    • 08.11.2021 15:46
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    • 08.11.2021 15:46
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    Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti?

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezonuyla TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bu sezon oyuncu kadrosu, anlattığı dönem ve senaryosunun tamamen değiştiği Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti? İşte merak edilenler...

    Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti?

    Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra tarihte daha önceki dönemleri aktaracak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti? İşte bilgiler...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Seyircilerin merakla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da yani bugün yayınlanacak.

    İşte yeni sezona dair bilgiler;

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

    İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

    Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        YENİ TRANSFERLER

        Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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        Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti?
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