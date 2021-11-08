Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra tarihte daha önceki dönemleri aktaracak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu ismi neden değişti? İşte bilgiler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Seyircilerin merakla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da yani bugün yayınlanacak.
İşte yeni sezona dair bilgiler;
ŞOK AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.
O İSİM GERİ DÖNDÜ
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.
İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK
Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.