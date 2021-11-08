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    • Magazin
    • 09.11.2021 09:07
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    • 09.11.2021 09:07
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    Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi ilde? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi dönemi, hangi yılları anlatıyor?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında izleyiciler tarafından araştırma yapılıyor. Büyük bir heyecanla ve merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 ekranlarına geliyor. İddialı oyuncu kadrosu bulunan yapımda, Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğu anlatılıyor. Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Alparsan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi ilde? Alparsan: Büyük Selçuklu hangi dönemi, hangi yılları anlatıyor?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Her pazartesi TRT 1 ekranlarına gelecek Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen,Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca ve daha birçok isim yer alacak. Bu akşam ilk bölümünü izleyecek diziseverler Alparslan Büyük Selçuklu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi ilde? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi dönemi, hangi yılları anlatıyor? İşte detaylar!

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

    Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünde;

    "Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.

        Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİM?

        Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.
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