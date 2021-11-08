Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Her pazartesi TRT 1 ekranlarına gelecek Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen,Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca ve daha birçok isim yer alacak. Bu akşam ilk bölümünü izleyecek diziseverler Alparslan Büyük Selçuklu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi ilde? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi dönemi, hangi yılları anlatıyor? İşte detaylar!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünde;
"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.