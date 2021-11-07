Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kardeşlerim dizisindeki Doruk karakteri ile başarılı oyunculuğundan söz ettiren isim Altın 61 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülünü alınca magazin gündeminde hayatı hakkındaki bilgiler hemen araştırılmaya başlandı. Onur Seyit Yaran ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.