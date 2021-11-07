Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kardeşlerim dizisindeki Doruk karakteri ile başarılı oyunculuğundan söz ettiren isim Altın 61 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülünü alınca magazin gündeminde hayatı hakkındaki bilgiler hemen araştırılmaya başlandı. Onur Seyit Yaran ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
KARDEŞLERİM DORUK KİMDİR?
18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.
ONUR SEYİT YARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisidir.
Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibisporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.
2008-2011 yılları arasında milli platformlarda profesyonel olarak oynamıştır.
İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir.