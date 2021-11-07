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    • Magazin
    • 07.11.2021 17:58
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    • 07.11.2021 17:58
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    Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

    Dizi severler tarafından Onur Seyit Yaran kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. ATV’de Cumartesi akşamları yayınlanan konusu ve oyuncu kadrosu ile çok beğenilen Kardeşlerim dizisindeki Doruk karakteri ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Altın 61 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görülen Onur Seyit Yaran magazin gündeminde en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

    takvim.com.tr
    Onur Seyit Yaran kimdir?

    Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kardeşlerim dizisindeki Doruk karakteri ile başarılı oyunculuğundan söz ettiren isim Altın 61 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülünü alınca magazin gündeminde hayatı hakkındaki bilgiler hemen araştırılmaya başlandı. Onur Seyit Yaran ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    KARDEŞLERİM DORUK KİMDİR?

    18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.

    ONUR SEYİT YARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisidir.

    Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibisporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.

    2008-2011 yılları arasında milli platformlarda profesyonel olarak oynamıştır.

    İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir.

        İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veriyor.

        Rol aldığı diziler

        2021- Kardeşlerim (Doruk)
        2019- Vuslat (Enes)
        2018- Kalk Gidelim (Canberk)
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        Haberler Magazin Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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