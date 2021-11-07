Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'tan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması! EDHO'dan Teşkilat dizisine transfer olmuştu!

Yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürerken 200. bölüm fragmanını yayınlandıktan sonra ani bir kararla ATV yayın akışından kaldırılan fenomen dizi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmezken yapılan açıklamalar EDHO hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

EDHO'nun eski oyuncularından Turgut Tunçalp katıldığı ödül töreninde kendisine yöneltilen sorulara yanı verdi. Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayından kaldırılmasına ilişkin "Eşkıya'dan ayrıldım. Söyleceğim bir şey yok. Yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.