Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'tan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması! EDHO'dan Teşkilat dizisine transfer olmuştu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Turgut Tunçalp yeni sezonda Teşkilat dizisine transfer olmuştu. TRT1'de yayınlanan dizide Halit Başkan rolünü canlandıran Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunçalp EDHO'da yaşanan son gelişmelerle ilgili, ''Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürerken 200. bölüm fragmanını yayınlandıktan sonra ani bir kararla ATV yayın akışından kaldırılan fenomen dizi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmezken yapılan açıklamalar EDHO hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
EDHO'nun eski oyuncularından Turgut Tunçalp katıldığı ödül töreninde kendisine yöneltilen sorulara yanı verdi. Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayından kaldırılmasına ilişkin "Eşkıya'dan ayrıldım. Söyleceğim bir şey yok. Yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.
OKTAY KAYNARCA VEDA ETMİŞTİ!
Atv'nni reyting rekormeni dizisi EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın vedası çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaynarca, şu ifadeleri kullanmıştı;
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"