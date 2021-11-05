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    • Magazin
    • 06.11.2021 17:02
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    • 06.11.2021 17:02
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    Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Umut Evirgen kimdir? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? Bomba açıklama...

    Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya aşk iddiaları yer alıyordu ve bomba açıklamanın ardından ikili arasında bir şey olup olmadığı da netleşmiş oldu. İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Umut Evirgen kimdir?

    Gündemden düşmeyen isimler arasında yer alan Umut Evirgen kimdir? Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Eylül ayında Serenay Sarıkaya'nın yalanladığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklama sonrasında Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya sevgili mi? Sorusunun yanıtı netleşmiş oldu. Peki Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte tüm bilgiler…

    UMUT EVİRGEN İLE SERENAY SARIKAYA SEVGİLİ Mİ?

    Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

    Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.

    UMUT EVİRGEN KİMDİR?

    Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.

    Bugün 31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yapmıştır.

        İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

        'Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz'

        Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı.
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        Haberler Magazin Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Umut Evirgen kimdir? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? Bomba açıklama...
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