Ancak eski rolüyle geri dönüyor iddiaları fos çıkacak! Üç Kuruş Çukur'un yıldızı için teklifi yolladı

İlk bölümüyle Show TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yapan olan Üç Kuruş dizisinin kadrosundaki oyuncular kısa sürede tüm dikkatleri üzerinde topladı. Üç Kuruş'un aynı kanal ve aynı saatte yayınlanmasıolması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları sık sık yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bazı isimler de rol alıyor. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler arasında yer alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin ilk bölümünde heyecan doruktaydı.

HERKES ONU BEKLİYORDU...

Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.