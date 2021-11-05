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    • Magazin
    • 06.11.2021 17:02
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    • 06.11.2021 17:02
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    Masterchef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tuğçe Demirbilek kimdir?

    Tuğçe Demirbilek kimdir? Masterchef Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Boşanma konusuyla ilgili açıklama yapmayan ismin sosyal medya hesabında paylaştıkları meraklandırdı. İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Tuğçe Demirbilek kimdir?

    Magazin gündeminde sıklıkla yer alan ve hayatı merak konusu olan Tuğçe Demirbilek kimdir? Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündemde büyük merak uyandırdı ve bomba etkisi yarattı. Bu gelişme üzerine Danilo Zanna'nın eşini aldatıp aldatmadığı merak konusu oldu. Daha önce ihanet iddiaları ünlü şef tarafından yalanlanmıştı. İşte Tuğçe Demirbilek'in o merak uyandıran paylaşımları…

    TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

    Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

    "Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"

    İHANET İDDİLARINI YALANLADI!

    Hakkında çıkan ayrılık ve ihanet haberlerinin ardından ünlü şef iddialar karşısında boşanma hazırlığında olduğunu duyurup Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

    ''Hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili olarak bizlerde sizlere bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.''

        Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma haberlerinden sonra gözlerin çevrildiği ve suskunluğunu koruyan Tuğçe Demirbilek ''3 ile 4 kasım arasında sıkışmış ama yazabildiği … yazdığını paylaşabilecek cesarette olan Tuğçe yi ben bile öper. Ps: laf sokma yoktur!! Kimseye atış yapılmamıştır !! Bosuna bilmediğiniz hikayelerle ahkam keserek yorulmayınızdır !! Ki keserseniz siliceğimdir !!! Bu yazmayı seven birinin yıllar sonra yazmaya çalışmasıdır !! ..okunmak içindir !!! O kadar da basittir'' açıklamasını yaptı.

        DANİLO ZANNA KİMDİR?

        Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

        Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

        TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.
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        Haberler Magazin Masterchef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tuğçe Demirbilek kimdir?
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