Masterchef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tuğçe Demirbilek kimdir?

Magazin gündeminde sıklıkla yer alan ve hayatı merak konusu olan Tuğçe Demirbilek kimdir? Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündemde büyük merak uyandırdı ve bomba etkisi yarattı. Bu gelişme üzerine Danilo Zanna'nın eşini aldatıp aldatmadığı merak konusu oldu. Daha önce ihanet iddiaları ünlü şef tarafından yalanlanmıştı. İşte Tuğçe Demirbilek'in o merak uyandıran paylaşımları…
TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"
İHANET İDDİLARINI YALANLADI!
Hakkında çıkan ayrılık ve ihanet haberlerinin ardından ünlü şef iddialar karşısında boşanma hazırlığında olduğunu duyurup Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:
''Hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili olarak bizlerde sizlere bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.''