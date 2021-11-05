1950'lerin İstanbul'undaki bir hikayeyi aktaran Kulüp dizisinin ilk sezonu bugün Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Peki, Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Seyma Zengin

Sezer Arıçay

İşte bölüm özetleri;