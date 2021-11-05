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    • Magazin
    • 05.11.2021 13:26
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    • 05.11.2021 13:26
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    Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin yer aldığı Kulüp dizisi 5 Kasım yani bugün Netflix platformunda yayınlandı. İlk sezonuyla izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin oyuncu kadrosunu ve 2. sezon tarihini merak ediyor. Peki, Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

    1950'lerin İstanbul'undaki bir hikayeyi aktaran Kulüp dizisinin ilk sezonu bugün Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Peki, Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler

    KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

    Gökçe Bahadır
    Barış Arduç
    Salih Bademci
    Fırat Tanış
    Metin Akdülger
    Asude Kalebek
    Suzan Kardeş
    İştar Gökseven
    Merve Seyma Zengin
    Sezer Arıçay

    İşte bölüm özetleri;

    1. Bölüm
    Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

    2. Bölüm
    Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

    3. Bölüm
    Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

        4. Bölüm
        Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

        5. Bölüm
        Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

        6. Bölüm
        Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.
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