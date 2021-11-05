İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu! İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı!

Gündemden düşmeyen Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker yakın zamanda sevgili olduklarını açıklamıştı. Arabada el ele çektikleri videoyu paylaşmış ve sonrasında İsmail Balaban'ın babasının isteği üzerine bazı fotoğrafları kaldırmışlardı. İlayda Şeker'den dikkat çeken çocuk paylaşımını hikayesinde bir karikatür olarak kullandı ve gündemde bomba etkisi yarattı. Instagram hesabında aktif olan İlayda Şeker'in Kapadokya paylaşımına ise İsmail'in Balaban'ın yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu.
İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI
@ilayda13seker
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.