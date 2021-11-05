İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu! İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı!

Gündemden düşmeyen Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker yakın zamanda sevgili olduklarını açıklamıştı. Arabada el ele çektikleri videoyu paylaşmış ve sonrasında İsmail Balaban'ın babasının isteği üzerine bazı fotoğrafları kaldırmışlardı. İlayda Şeker'den dikkat çeken çocuk paylaşımını hikayesinde bir karikatür olarak kullandı ve gündemde bomba etkisi yarattı. Instagram hesabında aktif olan İlayda Şeker'in Kapadokya paylaşımına ise İsmail'in Balaban'ın yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu.