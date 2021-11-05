Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su görenleri mest etti!

Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan ve unutulmazlar arasında yerleşen dizi Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yıllar sonraki değişimi ile çok konuşulan isim küçük kızının doğumunun ardından paylaştığı fotoğraflarla da magazine gündeminde yer alıyor ve beğeni, yorumlar eksik olmuyor. Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ayşecan Tatari'nin hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…