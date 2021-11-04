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    • Magazin
    • 05.11.2021 09:44
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    • 05.11.2021 09:44
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    Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Han’ın eski nişanlısı Ceylan karakterini kimin canlandıracağı belli oldu!

    Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini hangi oyuncu canlandıracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Salı akşamları TRT 1'de büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın gizli karakteri Ceylan merak ediliyor ve sonunda kimin bu karakteri canlandıracağı belli oldu. İzleyicilerin merak ettiği Masumlar Apartmanı Ceylan hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak?

    Dizi severler tarafından Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Masumlar Apartmanı'na eklenen karakterler oldukça dikkat çekiyor ve hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor. Özellikle son günlerde Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun ön plana çıkan karakterlerden biri ve kimin hayat vereceği netleşti. Peki Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini hangi oyuncu canlandıracak? İşte hayatı hakkında bilgiler…

    MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

    Dizide sıklıkla adı geçen Ceylan, bir şekilde Han ve ailesinin hayatına yeniden girer. İnci'nin acısını henüz unutamamış olan Han, Ceylan'ın evine gizlice girer.

    MASUMLAR APARTMANI CEYLAN'I KİM OLACAK?

    Ceylan'ı Özgü Namal veya Melis Sezen'in oynayacağı iddia edilmişti ancak Namal'ın dizi kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacaktı ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceylan'a başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz hayat verecek.

        ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

        16 Şubat 1983 Doğum yeri: Çanakkale'de doğdu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

        5 yaşında babasının işi sebebiyle, İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşınmışlar. İnegöl'de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

        2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı ve "Bir Bulut Olsam" dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okayile birlikte Aslıhan Gürbüzde rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar "Yahşi Cazibe" dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. 14 Ocak 2014 tarihinde "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz rol aldı. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendiği haberleri cıktı ve hatta Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer'le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıyıldığı söylendi.

        Fakat yıllar sonra böyle bir şey olmadığı, hepsinin yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Bu haberler tekrar gündeme gelince de da Aslıhan Gürbüz ateş püskürdü. Bir yıl kadar sevgililik dönemi yaşayan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz Engin Ünal'la yollarını ayırdı.
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        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Han’ın eski nişanlısı Ceylan karakterini kimin canlandıracağı belli oldu!
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