Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Han’ın eski nişanlısı Ceylan karakterini kimin canlandıracağı belli oldu!

2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı ve "Bir Bulut Olsam" dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okayile birlikte Aslıhan Gürbüzde rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar "Yahşi Cazibe" dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. 14 Ocak 2014 tarihinde "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz rol aldı. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendiği haberleri cıktı ve hatta Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer'le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıyıldığı söylendi.

Fakat yıllar sonra böyle bir şey olmadığı, hepsinin yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Bu haberler tekrar gündeme gelince de da Aslıhan Gürbüz ateş püskürdü. Bir yıl kadar sevgililik dönemi yaşayan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz Engin Ünal'la yollarını ayırdı.