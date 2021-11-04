Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Han’ın eski nişanlısı Ceylan karakterini kimin canlandıracağı belli oldu!

Dizi severler tarafından Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Masumlar Apartmanı'na eklenen karakterler oldukça dikkat çekiyor ve hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor. Özellikle son günlerde Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun ön plana çıkan karakterlerden biri ve kimin hayat vereceği netleşti. Peki Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini hangi oyuncu canlandıracak? İşte hayatı hakkında bilgiler…
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Dizide sıklıkla adı geçen Ceylan, bir şekilde Han ve ailesinin hayatına yeniden girer. İnci'nin acısını henüz unutamamış olan Han, Ceylan'ın evine gizlice girer.
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN'I KİM OLACAK?
Ceylan'ı Özgü Namal veya Melis Sezen'in oynayacağı iddia edilmişti ancak Namal'ın dizi kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacaktı ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceylan'a başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz hayat verecek.