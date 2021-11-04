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    • Magazin
    • 05.11.2021 09:05
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    • 05.11.2021 09:06
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    Selin Ciğerci 'küçük bir şeydi sivilce kadardı' dedi gitti büyülttü! Kendini yeni birine dönüştüren Selin Ciğerci'yi tanıyamayacaksınız

    Kuşkusuz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Selin Ciğerci. Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra şöhreti yakalayan Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda eşi Gökhan Çıra'dan boşanmıştı. Gökhan Çıra'nın boşanmasının ardından bir basketbolcuyla yakınlaştığı iddia edilen Selin Ciğerci bu iddiaları doğrulamıştı. Ardından bu ismin Metecan James Birsen olduğu iddia edilse de iddilara yalanlandı. Selin Ciğerci bu kez geçirdiği operasyonlarla gündemde. 2. Sayfa yayınına bağlanan Selin Ciğerci 'beni göremeyince tanıyamayacaksınız' dedi. İşte haberin detayları...

    ’küçük bir şeydi sivilce kadardı büyülttüm!’

    Selin Ciğerci kendini yine dönüştürdü 'küçük bir şey vardı ya hani büyülttüm!' Selin Ciğerci'yi artık tanıyamayacaksınız... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yine yaptı yapacağını. Bir süre önce genç basketbolcu Metecan James Birsen'le adı aşk dedikodularına karışan Selin Ciğerci, 2. Sayfa canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı.

    Estetik operasyonlar geçirdiğini söyleyen Selin Ciğerci 'beni görünce tanıyamayacaksınız' diyecek kadar da iddialı. İşte o haberin detayları...

    Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci bir mekan çıkışında görüntülendi.

    Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra adı genç basketbolcu Metecan Birsen ile anılan Ciğerci, 'saçma sapan konuşmayalım' ifadelerini kullandı.

        Bağırsaklarından ameliyat olan Selin Ciğerci, estetik iddialarına da 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. Bağırsak ameliyatının doğru olduğu ifade eden Ciğerci, estetiği daha önce olduğunu ve silikonlarını büyüttüğünü ifade etti.

        'Estetik mi yaptırdın?' sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci önce 'küçük bir şey vardı onu büyülttüm' diye kaçamak cevap verdi. Sonrasında da kendisini tutamadı ve açıkladı.

        Ciğerci, 'Silikonlarımı büyüttüm. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız' dedi.

            "İHANET" İDDİASI
            Öte yandan geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

            "İFTİRA ATIYORLAR"
            Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

            Selin Ciğerci'den estetik itirafı: ''Küçüktü büyüttüm''
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            Haberler Magazin Selin Ciğerci 'küçük bir şeydi sivilce kadardı' dedi gitti büyülttü! Kendini yeni birine dönüştüren Selin Ciğerci'yi tanıyamayacaksınız
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