Selin Ciğerci 'küçük bir şeydi sivilce kadardı' dedi gitti büyülttü! Kendini yeni birine dönüştüren Selin Ciğerci'yi tanıyamayacaksınız

Selin Ciğerci kendini yine dönüştürdü 'küçük bir şey vardı ya hani büyülttüm!' Selin Ciğerci'yi artık tanıyamayacaksınız... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yine yaptı yapacağını. Bir süre önce genç basketbolcu Metecan James Birsen'le adı aşk dedikodularına karışan Selin Ciğerci, 2. Sayfa canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı.

Estetik operasyonlar geçirdiğini söyleyen Selin Ciğerci 'beni görünce tanıyamayacaksınız' diyecek kadar da iddialı. İşte o haberin detayları...