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    • Magazin
    • 05.11.2021 09:04
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    • 05.11.2021 09:05
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    Masterchef Hasan'ın öve öve bitirilemeyen tabağı çalıntı çıkmıştı! Balonu patlayan Hasan'a şok gerçek sahibi yerin dibine soktu

    Masterchef bu skandalla çalkalanıyor... Geçtiğimiz günlerde şef Danilo Zanna'nın yarışmacılardan Hasan Biltekin'in tabağını çok beğenip, beğenisini kaşık atarak gösterdiği anlardan sonra Hasan Biltekin'in tabağının çalıntı olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Hasan Biltekin'in çok beğenilen tabağının sosyal medyadaki bir tabağa benzemesi üzerine sosyal medya kaynamıştı adeta. Sonrasında da Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya yüzünden düşen moralini artırmak adına yapım ekibinin, torpil geçtiği iddia edilmişti. Ve sonunda çalınan tabağın sahibi olan Alman şef ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Masterchef Hasan’ın çaldığı söylenen tabağın sahibi şef konuştu!

    Masterchef Hasan'ın çaldığı söylenen tabağın sahibi ortaya çıktı foya patladı! Danilo Zanna kaşık atmıştı tabak pislik içinde... Masterchef'te görmeye pek alışkın olmadığımız bir olay önceki gün yaşandı. Jüri üyesi Danilo Zanna, Hasan Biltekin'in öve öve bitiremedi ve kaşık attı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin için verilen bu reaksiyon o an kimseyi şaşırtmadı ama işin aslı bambaşka çıktı. Çünkü Hasan Biltekin'in öve öve bitirilemeyen tabağı birebir çalıntıydı. Sonunda da Hasan'ın tabağını yaptığı ama ismini vermediği şef ortaya çıktı.

    Sevilen yarışmada eleme gecesinin yapıldığı bölümde yarışmacılara ise haşhaş verildi ve en iyi tabağı çıkartmaları istendi. Yarışmada haşhaşla en iyi tabağı yapan isimler ise Hasan, Burcu ve Araz oldu. Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    Sonrasında Hasan'ın çok beğenilip kaşık atılan tabağın birebir kopya olduğunu gösteren bir video ortaya çıktı. Videoyu yayınlayanlardan biri de kısa bir süre önce yarışmadan elenen Hamza Mercimek'ti.

        Ata Benli de sosyal medya hesabı üzerinden; "Bakın arkadaşlar üstteki Hasan'ın tabağı, tabak seçimi, sprial sos, üç köşedeki ana malzeme, o deniz ürünün yerine kadar her şey aynı! Tamam anladık siz çok seviyorsunuz Hasan'ı! Biraz moral olsun diye yaptınız bunu ama bu kopya! Danilo Şef bu tabağı bilmiyor mu? Biliyor tabi ki, dünyaca ünlü bir şef bu ve hepsi takip ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

        İşte bu tabağın gerçek sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. Alman şef; Alessandro Riemer.

        Hatta Riemer'in bu tabağı yakın zamanda profilinde paylaştığı da görülüyor. Konu hakkında konuşan Alman şef önce tabağın kendisinin ismi verilerek ve onurlandırılarak yapıldığını düşündüğünü söyledi. Ancak adının anılmadığı söylenince büyük bir şok geçirdi.

            Ata Benli'nin iddiasına göre Alman Şef 'tek istediği şeyin bu tabağın kendisine ait olduğunun belirtilmesi.'

            Öte yandan Hasan Biltekin'in yaptığı tabağın pis görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

            Özellikle tabaktaki koskoca parmak lekesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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            Haberler Magazin Masterchef Hasan'ın öve öve bitirilemeyen tabağı çalıntı çıkmıştı! Balonu patlayan Hasan'a şok gerçek sahibi yerin dibine soktu
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