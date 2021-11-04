Masterchef Hasan'ın öve öve bitirilemeyen tabağı çalıntı çıkmıştı! Balonu patlayan Hasan'a şok gerçek sahibi yerin dibine soktu

Sevilen yarışmada eleme gecesinin yapıldığı bölümde yarışmacılara ise haşhaş verildi ve en iyi tabağı çıkartmaları istendi. Yarışmada haşhaşla en iyi tabağı yapan isimler ise Hasan, Burcu ve Araz oldu. Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.