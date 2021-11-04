Masterchef Hasan'ın öve öve bitirilemeyen tabağı çalıntı çıkmıştı! Balonu patlayan Hasan'a şok gerçek sahibi yerin dibine soktu

Masterchef Hasan'ın çaldığı söylenen tabağın sahibi ortaya çıktı foya patladı! Danilo Zanna kaşık atmıştı tabak pislik içinde... Masterchef'te görmeye pek alışkın olmadığımız bir olay önceki gün yaşandı. Jüri üyesi Danilo Zanna, Hasan Biltekin'in öve öve bitiremedi ve kaşık attı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin için verilen bu reaksiyon o an kimseyi şaşırtmadı ama işin aslı bambaşka çıktı. Çünkü Hasan Biltekin'in öve öve bitirilemeyen tabağı birebir çalıntıydı. Sonunda da Hasan'ın tabağını yaptığı ama ismini vermediği şef ortaya çıktı.
Sevilen yarışmada eleme gecesinin yapıldığı bölümde yarışmacılara ise haşhaş verildi ve en iyi tabağı çıkartmaları istendi. Yarışmada haşhaşla en iyi tabağı yapan isimler ise Hasan, Burcu ve Araz oldu. Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Sonrasında Hasan'ın çok beğenilip kaşık atılan tabağın birebir kopya olduğunu gösteren bir video ortaya çıktı. Videoyu yayınlayanlardan biri de kısa bir süre önce yarışmadan elenen Hamza Mercimek'ti.