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    • Magazin
    • 05.11.2021 14:00
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    • 05.11.2021 14:01
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    MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar nereli? Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? Şarkıları ve albümleri...

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacı Pelin Zaman'ın özel hayatı gündem oldu. Pelin Zaman'ın ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Gökhan Akar, Pelin Zaman ile fotoğraf paylaşarak, "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" notunu düştü. Peki, Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar nereli? Pelin Zaman kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında?

    MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Gökhan Akar'ın sosyal medya hesabı üzerinden Pelin Zaman ile paylaşım yapması magazin gündemine geldi. Akar paylaşımında "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" notunu düştü. Bu gelişmelerin ardından Gökhan Akar ve sevgilisi Pelin Zaman hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar nereli? Pelin Zaman kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!

    Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, özel hayatıyla gündem oldu.

    "GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU"

    Başarısıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi.

    Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.

        PELİN ZAMAN KİMDİR?

        33 yaşındaki Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak görev yaptı. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, hünerlerini MasterChef Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.

        GÖKHAN AKAR KİMDİR?

        Gökhan Akar, 10 Ağustos'ta İzmir'de dünyaya geldi ve müzikle iç içe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

        Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

        İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.

        Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

        Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere "merhaba" dedi.
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