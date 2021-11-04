MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar nereli? Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? Şarkıları ve albümleri...

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Gökhan Akar'ın sosyal medya hesabı üzerinden Pelin Zaman ile paylaşım yapması magazin gündemine geldi. Akar paylaşımında "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" notunu düştü. Bu gelişmelerin ardından Gökhan Akar ve sevgilisi Pelin Zaman hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar nereli? Pelin Zaman kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, özel hayatıyla gündem oldu.
"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU"
Başarısıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi.
Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.