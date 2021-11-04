Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın da fişi çekildi! Öleceği ortaya çıktı, üzeri çizildi! 111. bölüm fragmanı saç baş yoldurttu!

Her perşembe akşamı ATV ekranlarında ilgi ile izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde vedaların önü alınamıyor. Dizinin yeni sezonunda peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Başrol oyuncularından Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimler diziye tek tek veda etmişti. Bu kez de Hilal Altınbilek'in dizideki durumu merak edildi. Yeni bölüm fragmanı herkesi şoka uğrattı. Züleyha'nın üzerine kalan suç onu idama götürecek!
ZÜLEYHA'NIN DA ÜZERİ ÇİZİLDİ!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha karakteri'nin yayınlanan yen fragmanla birlikte idam edileceği ortaya çıktı. İzleyiciler artık Demir Yaman'ın bile Züleyha'yı kurtaramayacağı yorumunda bulundu. Hikayesi noktalandığı iddia edilen başarılı oyuncunun ölüm senaryosunun yazıldığı da iddia edildi. Ancak yeni bölüm yayınlanmadan bu iddialar sadece iddia olarak kalacak.
FRAGMAN HERKESİ ŞOKE ETTİ!
Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 111. bölümünden 3. fragman da yayınlandı.
Yayınlanan fragmanda, Ümit Kahraman'ı vurarak öldüren Züleyha'nın, ''Ne yapacağım ben? Silahı bulmuş olabilirler. Parmak izim var üstümde.'' diyerek Fikret'ten yardım istemesi dikkati çekti.
Öte yandan jandarmalar, Yamanların konağına gelirken Züleyha, ''Herkesin aradığı katil benim!'' diyerek suçunu itiraf etti. Fragmanın son sahnesine ise, ''İdam edilecek!'' sözleri damga vurdu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 111. bölümü 4 Kasım 2021 Perşembe akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.