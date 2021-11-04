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    • Magazin
    • 04.11.2021 14:47
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    • 04.11.2021 14:47
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    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın da fişi çekildi! Öleceği ortaya çıktı, üzeri çizildi! 111. bölüm fragmanı saç baş yoldurttu!

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Peş peşe başrol değiştiren yapım bu kez Hilal Altınbilek'e gözünü diktiği iddia edildi. Karakterlerin sürekli öldüğü dizide bu defa ölümlerin en beteri yaşanacak. Dizide Züleyha'nın bir suçtan dolayı öldürüleceği ileri sürüldü. Yüz binlerce izleyiciye sahip fenomen dizinin yeni fragmanı ağızları açık bıraktı, saç baş yoldurdu. Züleyha'nın başına gelenler herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın da fişi çekildi!

    Her perşembe akşamı ATV ekranlarında ilgi ile izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde vedaların önü alınamıyor. Dizinin yeni sezonunda peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Başrol oyuncularından Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimler diziye tek tek veda etmişti. Bu kez de Hilal Altınbilek'in dizideki durumu merak edildi. Yeni bölüm fragmanı herkesi şoka uğrattı. Züleyha'nın üzerine kalan suç onu idama götürecek!

    ZÜLEYHA'NIN DA ÜZERİ ÇİZİLDİ!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha karakteri'nin yayınlanan yen fragmanla birlikte idam edileceği ortaya çıktı. İzleyiciler artık Demir Yaman'ın bile Züleyha'yı kurtaramayacağı yorumunda bulundu. Hikayesi noktalandığı iddia edilen başarılı oyuncunun ölüm senaryosunun yazıldığı da iddia edildi. Ancak yeni bölüm yayınlanmadan bu iddialar sadece iddia olarak kalacak.

    FRAGMAN HERKESİ ŞOKE ETTİ!

    Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 111. bölümünden 3. fragman da yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda, Ümit Kahraman'ı vurarak öldüren Züleyha'nın, ''Ne yapacağım ben? Silahı bulmuş olabilirler. Parmak izim var üstümde.'' diyerek Fikret'ten yardım istemesi dikkati çekti.

    Öte yandan jandarmalar, Yamanların konağına gelirken Züleyha, ''Herkesin aradığı katil benim!'' diyerek suçunu itiraf etti. Fragmanın son sahnesine ise, ''İdam edilecek!'' sözleri damga vurdu.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 111. bölümü 4 Kasım 2021 Perşembe akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.

        111. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Leyla bebeği bekleyen korkunç kaza

        Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

        Hakan'ın Züleyha'ya aşık olması planlarını altüst edecek mi?

        Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

        Ümit'in cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkıyor!

        Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

        Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

        Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın da fişi çekildi! Öleceği ortaya çıktı, üzeri çizildi! 111. bölüm fragmanı saç baş yoldurttu!
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