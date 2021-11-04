Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü, hastalığı neydi? Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşındaydı?

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yılçeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.