Sana Söz Umut kimdir, kaç yaşında? Atakan Hoşgören nereli, boyu ve kilosu kaç? Instagram hesabı...

Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinen Hoşgören'in en son çalıştığı oyuncu koçu Burak Sarımolla'dır. Daha önce Beşiktaş altyapısında basketbol oynayan yakışıklı oyuncu ,modellikten sonra ilk olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti. 4N1K – 2 filmdeki 'Ali Tekelioğlu' karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra 2018'de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır. Atakan Hoşgören 4N1K dizisinde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırmış, bu rolüyle de büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. 2020 yılında Akıncı dizisi kadrosunda ve 4N1K Düğün adlı sinema filminde yer aldı.