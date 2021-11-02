Sana Söz Umut kimdir, kaç yaşında? Atakan Hoşgören nereli, boyu ve kilosu kaç? Instagram hesabı...

Sana Söz dizisi oyuncuları hakkında araştırmalar yapılıyor. İzleyici tarafından dört gözle beklenen Sana Söz dizisi bu akşam Star TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Diziyi izleyenler bazı karakterlerin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Sana Söz Umut kimdir, kaç yaşında? Atakan Hoşgören nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Atakan Hoşgören Kimdir?
Sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcu. 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 4 Kardeş'in en küçüğüdür. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır.
Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinen Hoşgören'in en son çalıştığı oyuncu koçu Burak Sarımolla'dır. Daha önce Beşiktaş altyapısında basketbol oynayan yakışıklı oyuncu ,modellikten sonra ilk olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti. 4N1K – 2 filmdeki 'Ali Tekelioğlu' karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra 2018'de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır. Atakan Hoşgören 4N1K dizisinde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırmış, bu rolüyle de büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. 2020 yılında Akıncı dizisi kadrosunda ve 4N1K Düğün adlı sinema filminde yer aldı.