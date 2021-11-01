Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü oyuncu Semra Dinçer Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi daha pek çok dizide yer almış ve oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Peki hastalığı neydi?