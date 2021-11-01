Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü oyuncu Semra Dinçer Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi daha pek çok dizide yer almış ve oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Peki hastalığı neydi?
SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ?
Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.
Köşe Dönücü1984
Barışta Savaşanlar1993
Suçlu Kim1994
Kaçıklık Diplomasi1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen2000