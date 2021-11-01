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    • Magazin
    • 01.11.2021 15:12
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    • 01.11.2021 15:16
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    Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı, neden öldü?

    Gündemde yoğun bir şekilde Semra Dinçer kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Daha önce pek çok dizi ve film projesinde rol alan isim hayatını kaybetti ve sanat camiasını yasa boğdu. Oyunculuğu ile çok beğenilen ve başarılı performans sergileyen Semra Dinçer özellikle Kuzey Güney dizisindeki Handan karakteri ile hafızalara kazılmıştı. Peki neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi?

    takvim.com.tr
    Semra Dinçer kimdir?

    Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü oyuncu Semra Dinçer Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi daha pek çok dizide yer almış ve oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Peki hastalığı neydi?

    SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ?

    Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

    SEMRA DİNÇER KİMDİR?

    Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.

    Köşe Dönücü1984
    Barışta Savaşanlar1993
    Suçlu Kim1994
    Kaçıklık Diplomasi1998
    Örümcek Merve 1998
    Kıvılcım1999
    Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
    Filler ve Çimen2000

        Gökten Düşen Hazine2000
        Kimyacı2000
        Martılar ve İstanbul2000
        Profesyoneller2000
        Zehirli Çiçek2000
        İçimizden Biri2000
        Benim İçin Ağlama2001
        Tatlı Hayat Mehpare 2001
        Berivan2002
        Kumsaldaki İzler2002
        Kırık Ayna Firdes 2003
        Mihrali2003

        Fırtına Hayatlar2004
        Perçem2004
        Döngel Kerhanesi Didar 2005
        Yolun Sonu2005
        Kaybolan Yıllar Rosa 2006
        Yağmurdan Sonra Defne 2006
        Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
        Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
        Leylan Sebahat 2007
        Derman Adalet Hemşire 2008
        Goncakaranfil2008
        Kardelen Şermin 2008
        Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010


        Maskeli Balo2010
        Dinle Sevgili Ülfet 2011
        Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
        İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017
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        Haberler Magazin Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı, neden öldü?
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