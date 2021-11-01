Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.11.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2021 15:55
    ABONE OL

    Koca bir utançsın sen! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Gözden ırak olan gönülden de uzaklaşacak!

    Geçen hafta duygu dolu sahneleriyle TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda'da "Koca bir utançsın sen!" sözleri gerilimi tırmandırdı. Heyecan dolu bölümde doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahsetti. Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildi, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlattı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ancak fragman henüz TV8 tarafından aktarılmadı.

    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kırmızı Oda geçen hafta yayınlanan 49. bölümde iç burkan sahneleriyle saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştı. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit oldu ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gitti. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalıştı. İzleyiciler bölümün bitmesinin hemen ardından Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı mı sorusunun yanıtında odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    DAHA DOĞRU BİR İLETİŞİM KURMAYI BAŞARIYOR

    Eşi Nevin'in hastalığını fark eden İbrahim, onu bir kliniğe yatırmayı başarınca, Rezzan ile daha doğru bir iletişim kurmayı başardı.

    Sanrıları devam eden Rezzan ise iyileşme yolunda önemli adımlar atmaya başladı. Öz annesi Narin ile yüz yüze gelen Süveyda ise gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

    Neriman'ın gidiş kararını açıklamak için Derya ve Deniz'i kliniğe çağıran Doktor Hanım; Neriman'ın cezaevinde yaşadıklarını kızlarına anlattı. Annelerinin hikayesini öğrenen iki kardeş birbirine daha sıkı bağlanarak klinikten ayrıldı.

        DERYA'NIN İÇSEL SORGULARI

        Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar. Geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştır.

        Doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahseder.

        Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştır. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit olur ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gider.

            Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildir, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlatır. Derya Doktor Hanım'a Musa ile arasındaki ilişkiden bahseder ve kendine dair vicdani sorularını ona yansıtarak yöneltir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
            Haberler Magazin Koca bir utançsın sen! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Gözden ırak olan gönülden de uzaklaşacak!
                SON DAKİKA