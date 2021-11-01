Koca bir utançsın sen! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Gözden ırak olan gönülden de uzaklaşacak!

Kırmızı Oda geçen hafta yayınlanan 49. bölümde iç burkan sahneleriyle saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştı. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit oldu ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gitti. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalıştı. İzleyiciler bölümün bitmesinin hemen ardından Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı mı sorusunun yanıtında odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DAHA DOĞRU BİR İLETİŞİM KURMAYI BAŞARIYOR

Eşi Nevin'in hastalığını fark eden İbrahim, onu bir kliniğe yatırmayı başarınca, Rezzan ile daha doğru bir iletişim kurmayı başardı.