Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları olay olacak!

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Bu sezon oyuncu kadrosu, anlattığı dönem ve senaryosunun tamamen değiştiği Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak. Projede bu sezon Sultan Alparslan'ın dönemini anlatılacak. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler var? İşte bilgiler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da başlayacak. Yayınlanan son fragmanda "Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi günü başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte yeni sezona dair bilgiler;
ŞOK AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.
O İSİM GERİ DÖNDÜ
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.