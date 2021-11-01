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    • Magazin
    • 01.11.2021 14:25
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    • 01.11.2021 14:25
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    Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları olay olacak!

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra tarihte daha önceki dönemleri aktaracak olan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları olay olacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi dizinin yapımcısı Akli Film tarafından duyuruldu. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler var? İşte merak edilenler

    Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

    TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Bu sezon oyuncu kadrosu, anlattığı dönem ve senaryosunun tamamen değiştiği Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak. Projede bu sezon Sultan Alparslan'ın dönemini anlatılacak. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler var? İşte bilgiler...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da başlayacak. Yayınlanan son fragmanda "Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi günü başlayacak" açıklaması yer aldı.

    İşte yeni sezona dair bilgiler;

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

        İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

        Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

            YENİ TRANSFERLER

            Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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            Haberler Magazin Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları olay olacak!
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