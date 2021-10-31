Ünlü rapçi Gazapizm hakkında şok iddia! Genç hostes mahkemeye koştu! Otel hakkında flaş şikayet

OTEL: İNSANLARIN ÖZELİNE KARIŞMAYIZ

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan bir otel yetkilisi, kayıtlarda hata olmadığını iddia ederek, "Bize kim hangi kimliği vermişse onu beyan edebiliriz. Kanunen birisinin kimliğini alıp kullanmamız söz konusu değildir. Otel yetkilisi olarak konaklamaya gelen müşterilerimizin kimliğini polise bildirme gibi bir zorunluluğumuz var. Verilen vatandaşlık numarasına göre davacı 4 gün otelimizde konaklamış görünüyor. Davacı bizden şikâyetçi olmuş. Biz gerekli belgeleri savcılığa sunduk. Avukatı aracılığıyla bizden 200 bin lira para istedi. Parayı verirsek şikâyetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. Bir sene sonra gelip bizden evrakları istediler. Nişanlısı nasıl öğrenmiş orası da muallak bir soru. Biz otelci olarak müşterilerin giriş yaptığı zamanı ve kimlik bilgilerini polise bildirmekle mükellefiz. Bunun dışında insanların kişisel hayatını sorgulamak, özeline karışmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

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