Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 31.10.2021 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 12:44
    ABONE OL

    Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çizmeden yukarı çıktı deli divane olacak! Ensesinde boza pişirdi istediği oluyor!

    İç ısıtan sahneleriyle TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda evlilik gelişmesi izleyicileri mutlu etti. Son bölümde Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırladı. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyip eriyeceği merak edildi. Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına geldi ve mendili bir hemşireye bıraktı. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmişti. İzleyiciler şimdi Gönül Dağı 39. bölüm fragmanını bekliyor.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı yayınlandı

    Her hafta cumartesi akşamları izleyicilerini ağırlayan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler heyecanı artırırken gözler gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Duygu dolu sahnelerin ardı sıra izleyicisiyle buluştuğu bölümde Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştı. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırladı. Ekranlarda 38. bölümün bitmesinin hemen akabininde Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.

    AMACINA ULAŞMA PEŞİNDE

    Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?

    Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

    Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?

    Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır.

        Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?

        Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?

        Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?

        Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

        Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?
            Zeytinburnu’ndan gece yarısı can pazarı!
            Haberler Magazin Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çizmeden yukarı çıktı deli divane olacak! Ensesinde boza pişirdi istediği oluyor!
                SON DAKİKA