Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çizmeden yukarı çıktı deli divane olacak! Ensesinde boza pişirdi istediği oluyor!

Her hafta cumartesi akşamları izleyicilerini ağırlayan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler heyecanı artırırken gözler gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Duygu dolu sahnelerin ardı sıra izleyicisiyle buluştuğu bölümde Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştı. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırladı. Ekranlarda 38. bölümün bitmesinin hemen akabininde Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.

AMACINA ULAŞMA PEŞİNDE

Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?