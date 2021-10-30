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    • Magazin
    • 31.10.2021 13:39
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    • 31.10.2021 13:40
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    Masterchef'te sinir krizi geçirdi yarışmayı bıraktı ! İnsan insana bunu yapmaz TV 8'de kriz ağlamaktan şiş gözlerle yayına çıktı

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te sular durulmuyor... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar arasındaki rekabetin dozu he geçen gün biraz daha artıyor. Son haftanın kaybedeni maci takım komple elemeye gitti ve Masterchef'te kalabilmek için ter dökecekler. Hal böyle olunca hafta için ortalık fena halde karıştır. Araz ile Mert arasında sular durulmazken, Mert Yılmaz'ın yarışmayı bırakmak istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Masterchef’te sinir krizi geçirdi ortalığı yıktı!

    Masterchef'te sinir krizi geçirdi ortalığı yıktı! Ağladı bıraktı zar zor ekrana çıkardılar TV 8'de kriz büyük kırmızı gözlerle... Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef, TV 8'de kriz çıkardı. Yarışmacıların en iyi yemeği yaparak Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktüğü yarışmada yarışmacılar birbirine girdi. Mavi takımın komple elemeye gittiği haftada Araz ile Mert arasındaki kriz stüdyo dışına taşında Mert ortalığı yıktı. Yarışmadan ayrılmak istedi ancak bakın sonrasın neler oldu neler.

    Masterhcef'te Ateş'in kaptanlığında mavi takım komple elemeye gidince ortalık fena halde karıştı. Oldukça iddialı olan kadronun yemeklerinin patlaması hafta içinde krizilere neden olmuştu. İşte o krizlerden birinin kahramanının Mert Yılmaz olduğu iddia edildi.

    Mert Yılmaz ile Araz Aknam arasında geçtiğimiz bölümlerde 'sorumluluk' kavgası yaşanmıştı. Masterchef Araz, Mert'in sorumluk almaktan kaçtığını iddia etmişti.

        İşte ne olduysa buradan sonra oldu. İddialara göre Mert Yılmaz yarışmayı bırakma noktasına kadar geldi. Zaten bir detay da izleyicilerin gözünden kaçmadı.

        Kulisten gelen iddialara göre fazlasıyla üzerine gelinmesinin ardından Masterchef Mert, kulisten sinir ve ağlama krizlerine girdi.

        Yarışmayı bırakmak isteyen Mert'i yapımcılar ikna etti. Mert'in yayındaki görüntüleri de bu iddiayı doğrular nitelikte.

            Mert'in yayında neden sürekli ağladığının ve gözlerinin kıpkırmızı olduğunun nedeni böyle ortaya çıkmış oldu. Bu yaşananlar sonrasında izleyici adeta Araz'a bilendi. Sosyal medyada yorum yapmaktan geri durmadı.

            'Araz'ın yaptığına bak, resmen Mert'i potaya atmak için ikinci oyunu Safanur'a attı', 'Ara kendi işini Ateş'e bırakmadı, çakallık yaptı Mert'i aldı potaya', 'Mert sen bildiğin yolda devam et. Herkes kendine yakışanı yapar.' gibi yorumlar yaptılar.

            MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

            Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen'de doğdu. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

            Stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatında 3 ay Gina'da, 2 yıl da Zuma Restoran'da çalıştı. Sonrasında hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar'da Doha'ya gitti ve oradaki macerası başladı. Burada da Sukar Pasha Restoran'da yaklaşık 2 sene görev aldı.

                Tarihler 2013'ü gösterdiğinde ise Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez Flying Chef olarak. O yıllarda birçok futbol organizasyonu ve Formula 1 yarışlarında çalışan MasterChef Mert, son dönemde Amerika Los Angeles'ta hayatını sürdürdü. Bu ülkede 1.5 ay pizzacılık yaparak, yaklaşık 4 ay da arabayla paket servis yaptı.

                Özel bir catering firmasının aşçılık görevini üstlendikten sonra işini bırakan ve taksicilik yapan Yılmaz, Los Angeles'tan MasterChef için geldi.

                Mert Yılmaz'ın hayatındaki bir diğer ilginç nokta da, mesleğine 8 yıl ara vermiş olması. Bu yıllarda dünyanın değişik yerlerine seyahat eden Yılmaz, seyahati ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylüyor.
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                Haberler Magazin Masterchef'te sinir krizi geçirdi yarışmayı bıraktı ! İnsan insana bunu yapmaz TV 8'de kriz ağlamaktan şiş gözlerle yayına çıktı
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