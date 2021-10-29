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    • Magazin
    • 30.10.2021 08:49
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    • 30.10.2021 08:50
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    Masterchef'te mide bulandıran skandal kıyametler koptu! 'Hiç mi kimse fark etmedi bu nasıl yayınlanır' görenlerin içi kalktı

    TV 8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te kıyasıya rekabetin seviyesi her geçen gün biraz daha artıyor. Yarışmacıların hem zamanla hem de diğer yarışmacılarla mücadele verdiği Masterchef'in bu yıl favori isimlerinden biri olan Tahsin Küçük'ü izleyici yerden yere vurdu. Masterchef izlerken gördükleri olay karşısında hem şaşıran hem de midesi bulanan seyirciler hemen sosyal medya hesaplarında tepkilerini gösterdi.

    Masterchef’te mide bulandıran skandal

    Masterchef'te mide bulandıran skandal ellerini her yerine sürdü sonra da bunu yaptı! İzleyicinin içi dışına çıktı 'nasıl yiyorlar'... Yemek yarışma programı olan Masterchef'teki bu skandal izleyicilerin gözünden kaçmayınca sosyal medyada infial uyandırdı. Özellikle titizlikten bahseden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve somer Sivrioğlu'nun bu yaşananlar nasıl göz yumduğunu bir türlü anlam veremeyen izleyicilerin içi dışına çıktı. Olayın kahramanı ise yarışmanın favorilerinden biri olan Tahsin Küçük.

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef izleyicinin sıkı takibinde. Neredeyse her detay sosyal medyada hemen yayılıyor, dikkatlerden kaçmıyor.

    Yarışmacılar bir yandan yemeklerini yetiştirmek için zamanla bir yandan da diğer yarışmacılarla mücadele ederken ortaya garip detaylar çıkıyor.

        Jüri üyesi olan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sürekli dile getirdiği hijyen konusu bu kez sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Tadım kaşığı olayı yüzünden pek çok defa yarışmacıların kaderi değişmişti. Son olarak da Mert'in çöp olayı sonrasında Mert potaya gitmişti.

        Hijyen konusunda hassasiyet oluşturan şefler bu kez o mide bulandıran detayı kaçırdı ama izleyiciler kaçırmadı. Olayın kahramanı ise yarışmanın favorilerinden biri olan Tahsin Küçük.

        Ata Benli'nin ele aldığı olayda; Tahsin Küçük zil sesini duyar duymaz merdivenlerden jet hızıyla aşağıya iniyor, ama ne inmek. Dokunmadığı yer kalmıyor.

            Sonrasında ellerini yıkamadan hamur yoğurmaya başlıyor. İzleyicinin gözünden kaçmayan detay kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Pek çok kişi 'bu yemekleri nasıl yiyorlar' yorumunda bulundu.

            Öte yandan yarışmanın favorilerinden biri olan Tahsin Küçük hepimizin yakından tanıdığı bir isim.

            Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösteren Tahsin Küçük'ün ilk yarışmasının Masterchef olmadığı öğrenildi.

            TV8 Kanalında yayınlanan ''Ver Fırına'' isimli yarışmada da yer alan Tahsin Küçük bu defa başarması gerektiğine inanıyor.
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            Haberler Magazin Masterchef'te mide bulandıran skandal kıyametler koptu! 'Hiç mi kimse fark etmedi bu nasıl yayınlanır' görenlerin içi kalktı
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