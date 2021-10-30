Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı: Ektiği nifak tohumları başına patlayacak! Palavralarıyla tezgahı dağıtıyor!

Akif'in attığı yalanlar yüzünden Doruk'un işinden olduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümünde her şey birbirine karıştı. Heyecanın tavan yaptığı bölümde Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmişti. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yaptı. Şaşırtan final sahnesinin ardından Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı için heyecan arttı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

"HAYATIN DİKENLİ YOLLARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir.