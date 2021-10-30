Bıçak kemiğe dayandı ayrılıklar can sıkacak! Sadakatsiz'i zehir zemberek edecek veda!

Fenomen dizisi Sadakatsiz ile ayrılık iddiaları kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Projenin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni bölümlere çevrildi. Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddialara dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi. Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise Sadakatsiz'in gelecek haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerinde belli olacak.

AYRILIK İDDİASI

Sadakatsiz dizisiyle ilgili son günlerde peş peşe ayrılık iddiaları kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.