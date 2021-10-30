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    • Magazin
    • 30.10.2021 18:58
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    • 30.10.2021 19:00
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    Gülşen’in zor anları! Mikrofon uzattığı seyircisi bir anda küfür etmeye başladı şarkıcı neye uğradığını şaşırdı

    Gülşen’in zor anları! Konser sırasında Şinanay şarkısında eşlik etmeleri için seyircilere mikrofon uzatan şarkıcı Gülşen, Galatasaray'a küfür edilince neye uğradığını şaşırdı. Tatsız olayın ardından mikrofonu kendine çevirip yüzünü kapatan Gülşen, hiçbir şey demeden seyircisinin yanından uzaklaştı. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gülşen’in konserinde yaşanan o anlar...

    Gülşen’in zor anları! Seyircisi küfür etmeye başlayınca...

    Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, bu kez konserinde yaşadığı tatsız bir olayla gündeme geldi.

    Verdiği bir konserde sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, Şinanay şarkısını okurken seyircilerin tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

    Şarkıcıyı dinleme gelen seyircilerin bir kısmı, Gülşen'in Şinanay şarkısını söylediği sırada kendilerine eşlik etmeleri için mikrofon uzatması üzerine Galatasaray'a küfretmeye başladı.

        Bunun üzerine şoke olan Gülşen, eliyle yüzünü kapattı ve bir süre sonra oradan uzaklaşarak sahnenin diğer kısmına geçti.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
        Herkesi şaşkına çeviren o anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa süre içinde gündem oldu.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi.
            Reuters ile AP’den Başkan Erdoğan’a karşı algı...
            Haberler Magazin Gülşen’in zor anları! Mikrofon uzattığı seyircisi bir anda küfür etmeye başladı şarkıcı neye uğradığını şaşırdı
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