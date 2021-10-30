Gülşen’in zor anları! Mikrofon uzattığı seyircisi bir anda küfür etmeye başladı şarkıcı neye uğradığını şaşırdı

Şarkıcıyı dinleme gelen seyircilerin bir kısmı, Gülşen'in Şinanay şarkısını söylediği sırada kendilerine eşlik etmeleri için mikrofon uzatması üzerine Galatasaray'a küfretmeye başladı.
Şarkıcıyı dinleme gelen seyircilerin bir kısmı, Gülşen'in Şinanay şarkısını söylediği sırada kendilerine eşlik etmeleri için mikrofon uzatması üzerine Galatasaray'a küfretmeye başladı.
Bunun üzerine şoke olan Gülşen, eliyle yüzünü kapattı ve bir süre sonra oradan uzaklaşarak sahnenin diğer kısmına geçti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Herkesi şaşkına çeviren o anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa süre içinde gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları, "Hiçbir takımın taraftarına yakışmaz bu sözler", "Orası yeri değil, diğer dinleyicilere çok ayıp olmuş" yorumlarında bulundu.